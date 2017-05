London, 13. maja - Britanski rockerji The Rolling Stones so v 55. letu delovanja napovedali novo turnejo po Evropi. Četverica z Mickom Jaggerjem na čelu bo prvi koncert odigrala 9. septembra v Hamburgu, turnejo, poimenovano Stones No Filter Tour, pa bodo zaključili 22. oktobra v Parizu.