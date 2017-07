Mick Jagger ob brexitu ustvaril solo skladbi

London, 28. julija - Pevec skupine The Rolling Stones Mick Jagger je ob izstopu Velike Britanije iz Evropske unije in v času vladavine Donalda Trumpa napisal dve skladbi. Prva England Lost po njegovih besedah odraža ranljivost njegove dežele ob brexitu, Gotta Get a Grip pa opozarja na lažne novice ter politiko, katere niti vlečejo blazneži, piše britanski The Guardian.