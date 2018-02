Mineva 90 let od rojstva slikarja minljivosti Jožeta Tisnikarja

Ljubljana, 26. februarja - Koroški likovni ustvarjalec Jože Tisnikar, ki je umrl pred dvema desetletjema, bi danes dopolnil 90 let. Kot likovni umetnik samouk je ustvaril izjemen opus risb, slik in grafik, katerih del danes hranijo v Koroški galeriji likovnih umetnosti (KGLU) v Slovenj Gradcu. Bil je slikar minljivosti in pričevalec poslednjih trenutkov človeškega bivanja.