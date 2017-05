Koroška galerija likovnih umetnosti praznuje 60. obletnico delovanja

Slovenj Gradec, 18. maja - Koroška galerija likovnih umetnosti iz Slovenj Gradca danes začenja s praznovanji ob letošnji 60-letnici. Galerija, ki je osrednji javni zavod za področje vizualne umetnosti v regiji, z delovanjem in mednarodno dejavnostjo pa je tudi širše poznana, bo obletnico do konca leta obeležila tudi z večjimi mednarodnimi projekti in razstavami.