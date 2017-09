V Bežigrajski galeriji 2 razstava slik in risb Jožeta Tisnikarja

Ljubljana, 6. septembra - V Bežigrajski galeriji 2 bodo drevi odprli razstavo Jože Tisnikar - Rojstvo in smrt. Postavitev bo združila 56 slik in risb iz zbirke Koroške galerije likovnih umetnosti iz Slovenj Gradca, ki jih je umetnik ustvaril med letoma 1957 in 1998. Odprta bo do 25. oktobra.