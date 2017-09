Tisnikarjeve podobe rojstva in smrti septembra v Ljubljani, prihodnje leto v Slovenj Gradcu

piše Tatjana Zemljič

Ljubljana, 3. septembra - V Bežigrajski galeriji 2 bodo 6. septembra odprli razstavo Jože Tisnikar - Rojstvo in smrt. Na ogled bo 56 del iz zbirke Koroške galerije likovnih umetnosti iz Slovenj Gradca. V slovenjgraški galeriji za prihodnje leto, ko bo minilo 90 let od umetnikovega rojstva in 20 od smrti, pripravljajo večjo razstavo, posvečeno Tisnikarju.