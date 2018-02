Prihodnje dni se bo zelo ohladilo

Ljubljana, 25. februarja - Slovenijo in tudi sosednje pokrajine bo danes od severovzhoda dosegel zelo mrzel zrak. Predvidoma do četrtka bo zelo mrzlo, tudi do več kot minus 15 stopinj Celzija. Prihodnje dni bo mrzlo tudi čez dan, saj bodo temperature ostajale pod ničlo. Dodatno bo občutek mraza večji zaradi močnega vetra, na Primorskem se bo danes spet okrepila burja.