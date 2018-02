Največ novega snega na jugovzhodu in vzhodu ter predvsem na višjih območjih

Ljubljana, 22. februarja - Sneženje, ki je minulo noč zajelo velik del Slovenije in že pojenja, se bo ponovno okrepilo v noči na petek. V petek bo podobno vreme kot danes, največ padavin bo v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji. Danes dopoldne so največ novega snega med merilnimi postajami namerili na Letališču Cerklje ob Krki, 12 centimetrov na 15 centimetrov podlage.