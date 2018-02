Zelo verjetno pred nami najhladnejše obdobje v tej zimi

Ljubljana, 19. februarja - Februar bo zelo verjetno najbolj zimski mesec v tej zimi. Ob koncu meseca bo zima najbolj pokazala zobe. Največ snega bo do konca tedna v vzhodni in jugovzhodni polovici države, kjer lahko zapade od 25 do dobrih 40 centimetrov snega. Še debelejša snežna odeja naj bi bila v višjih predelih Posavja, Dolenjske, Kočevske in na Pohorju.