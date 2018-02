Močna burja bo vztrajala, obeta se še več snega in nato zelo mrzlo vreme

Ljubljana, 21. februarja - V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo pestro vremensko dogajanje. Po napovedih vremenoslovcev bo močna burja na Primorskem vztrajala vse do sobote. V velikem delu države se bo okrepilo sneženje, v nižinah lahko do petka zvečer zapade do 30 centimetrov novega snega. Od nedelje bo zelo mrzlo, s temperaturami tudi več kot minus 20 stopinj Celzija.