Ob 10. obletnici Drnovškove smrti razstava, simpozij, zbornik in dražba njegovih predmetov

Ljubljana, 21. februarja - Ob 10. obletnici smrti Janeza Drnovška bodo v četrtek v narodnem muzeju odprli razstavo, v katero so umestili tudi legendarna dežni plašč in čepico. Pripravljajo tudi dražbo Drnovškovih predmetov in spominski simpozij s prispevki njegovih sodelavcev in prijateljev, ki so jih zbrali tudi v zbornik. Drnovšku se bodo poklonili tudi v domačem Zagorju.