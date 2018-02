Po desetih letih od njegove smrti spomin na Drnovška še ni zbledel

pripravila Mojca Zorko

Ljubljana, 21. februarja - V petek bo minilo 10 let od smrti Janeza Drnovška, nekdanjega predsednika republike in večkratnega predsednika vlade. Ljudje, ki so z njim sodelovali, ga ocenjujejo kot velikega človeka in politika. Nihče mu ne oporeka, da je njegovo politično delovanje v času slovenske tranzicije zaznamovalo slovensko politično zgodovino.