Nova knjiga Dimitrija Rupla Železo in žamet, od kulture do države o slovenski državnosti in EU po koncu hladne vojne

Ljubljana, 17. maja - Bivši dolgoletni zunanji minister Dimitrij Rupel v svoji knjigi z naslovom Železo in žamet, od kulture do države piše o slovenski državnosti in EU po koncu hladne vojne. Kot je dejal v izjavi za STA ob današnji predstavitvi knjige, je važno sporočilo te knjige tudi vprašanje meja.