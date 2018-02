Pejovnik o Drnovšku: Z njim je bilo vse mirno in premišljeno

pogovarjala se je Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 21. februarja - Upokojeni profesor Stanislav Pejovnik se Janeza Drnovška, od katerega je prevzel vodenje Gibanja za pravičnost in razvoj, spominja kot zapletenega človeka, ki je imel vrsto interesov in tudi ni želel vseh z vsakomer deliti. Vse z njim je bilo mirno, strogo urejeno in premišljeno, je ob 10. obletnici Drnovškove smrti za STA dejal Pejovnik.