Pri pogajanjih o normativih v zdravstveni negi optimistični na obeh straneh

Ljubljana, 20. februarja - Na ministrstvu za zdravje podpirajo zahteve sindikatov za pripravo kadrovskih standardov in normativov za delo na področju zdravstvene in babiške nege, so sporočili po današnjem delu pogajanj s sindikati. Tudi sindikalna stran je optimistična in verjame, da bodo to poglavje izpeljali do konca, so povedali za STA.