V prvem sojenju, povezanem s pariškimi napadi, oprostitev in obsodba na pet let zapora

Pariz, 14. februarja - Moškega, pri katerem so pariški napadalci po napadu najeli stanovanje, je danes sodišče v Parizu oprostilo krivde. So pa na pet let zapora obsodili moškega, ki je sodeloval pri dogovarjanju med džihadisti in najemodajalcem. Gre za prvo sojenje, povezano s terorističnimi napadi v francoski prestolnici, ki so novembra 2015 zahtevali 130 življenj.