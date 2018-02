Občina Kočevje prejela nagrado Zlati kamen 2018 za razvojno najbolj prodorno občino

Ljubljana/Kočevje, 13. februarja - Nagrado Zlati kamen 2018 za najbolj razvojno prodorno občino je letos prejela Občina Kočevje. Regijske zmagovalke so Občina Ajdovščina v zahodni Sloveniji, Občina Kočevje v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, Občina Radlje ob Dravi v regiji od Koroške do Posavja, v vzhodni Sloveniji pa je zmagala Občina Ruše.