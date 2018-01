Zlati kamen: Občina Brežice s posluhom za občane

Brežice, 27. januarja - Brežiška občina se dejavno odziva na pobude in želje občanov ter jih skuša upoštevati. V občini krepijo in razvijajo turizem, podpirajo izobraževanje in gospodarstvo ter urejajo infrastrukturo. Kmetijstvo povezujejo s turizmom, je župan Ivan Molan povedal za STA. Občina je med 12 finalistkami za letošnjo nagrado zlati kamen.