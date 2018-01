Zlati kamen: V Občini Kočevje gospodarski preboj

Kočevje, 21. januarja - Občina Kočevje v zadnjem obdobju doživlja preporod in gospodarski preboj. Na Kočevskem so občutno znižali stopnjo brezposelnosti in okrepili naložbe, po napovedi župana Vladimirja Prebiliča si do leta 2020 obetajo 500 novih stabilnih in tehnološko kakovostnih delovnih mest. Občina Kočevje je med 12 finalistkami za letošnjo nagrado zlati kamen.