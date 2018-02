Zlati kamen: Kobarid postaja turistično privlačna destinacija

Kobarid, 10. februarja - Občina Kobarid je bila med 12 finalistk za nagrado zlati kamen izbrana zaradi preboja na področju turizma in okolja. Ne le s Sočo, Kobarid privablja tudi z okoliškimi gorami, pohodništvom, kolesarstvom, kulinariko ter z ohranjanjem kulturne dediščine in spomina na dogodke izpred stotih let. V zadnjih letih privablja vse več tujih obiskovalcev.