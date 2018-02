Policisti začeli stavko, v primeru neuspešnih pogajanj jo bodo zaostrili

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 12. februarja - Policisti in zaposleni na ministrstvu za notranje zadeve so danes ob 7. uri začeli stavko, ki jo bodo nadaljevali do izpolnitve zahtev. Stavki se je pridružila večina od 9000 zaposlenih na policiji in ministrstvu. Na protestnem shodu so vladi sporočili, da je čas njihovega potrpljenja minil. V primeru neuspešnih pogajanj pa bodo stavko zaostrili.