V primeru neuspešnih pogajanj bodo policisti zaostrili stavko

Ljubljana, 12. februarja - V policijskih sindikatih zagotavljajo, da stavka zaposlenih na policiji in ministrstvu za notranje zadeve, ki so jo začeli danes ob 7. uri in bo trajala do preklica, ne bo vplivala na varnost državljanov. Konec tedna pa pričakujejo srečanje z vladno pogajalsko skupino, in če pogajanja ne bodo uspešna, bodo zaostrili stavkovne aktivnosti.