Policisti na shodu vladi sporočili, da je čas njihovega potrpljenja minil

Ljubljana, 12. februarja - Policisti so stavko danes simbolično začeli tudi s shodom pred poslopjem vlade. Opremljeni s piščalkami, trobljami in bobnom so vlado glasno opozorili nase in ji tudi s simbolično gesto - zatisnjenimi ušesi - sporočili, da tako, kot ona ne sliši njih, tudi sami nje od tega trenutka ne slišijo več. Čas njihovega potrpljenja je mimo, pravijo.