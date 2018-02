Policisti danes začenjajo stavko

Ljubljana, 12. februarja - Policisti bodo danes ob 7. uri začeli stavko, ki jo nameravajo nadaljevati do izpolnitve zahtev. Stavko sta skupaj napovedala oba policijska sindikata, ki ocenjujeta, da se ji bo pridružilo okoli 9000 zaposlenih v policiji in na notranjem ministrstvu. Kot so poudarili, želijo policistom vrniti status, ki si ga zaslužijo.