Snežno neurje povzročalo preglavice in tragedije na ameriškem Srednjem zahodu

Des Moines, 6. februarja - Veliko snežno neurje je v nedeljo in ponedeljek pustošilo po ameriškem srednjem zahodu, mediji pa poročajo o najmanj 13 smrtnih žrtvah v prometnih nesrečah. Najhuje je bilo v Iowi in Missouriju ter Nebraski. Po krajšem zatišju se območju približuje novo neurje, ki se bo v sredo premaknilo na severovzhod do New Yorka.