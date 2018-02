Rekordno veliko snega še naprej hromi rusko prestolnico

Moskva, 5. februarja - Rekordne količine snega v zadnjih sto letih povzročajo preglavice v sneženja in nizkih temperatur sicer vajeni Moskvi. Številni leti zamujajo, promet v milijonski metropoli je delno obstal. Samo v zadnjih 24 urah so mestne oblasti z ulic odstranile več kot 1,2 milijona kubičnih metrov snega, tudi s pomočjo vojske in tehnološko naprednih plugov.