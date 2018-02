Sneg pobelil tudi Hrvaško in BiH

Zagreb/Sarajevo, 3. februarja - Snežne padavine so zajele tudi sosednjo Hrvaško, vendar je v večjem delu države zapadlo zgolj okoli pet centimetrov snega. Več ga je v hribovitih delih, v Delnicah so denimo namerili 62 centimetrov, na Zavižanu v Velebitu pa 120, poroča hrvaški portal index.hr. Sneg je zapadel tudi v Bosni in Hercegovini, kjer povzroča težave v prometu.