Dežurne službe ves dan odstranjevale posledice močnega sneženja

Ljubljana, 3. februarja - Delavci dežurnih služb, ki so jih zaradi močnega sneženja začeli klicati na teren že v petkovih popoldanskih urah, so imeli polne roke dela tudi danes čez dan. Pod težo snega so klonila številna drevesa, na distribucijskem omrežju je prihajalo do izpadov, treba je bilo splužiti in posuti ceste ter odstraniti posledice prometnih nesreč.