Delo v Luki Koper spet poteka nemoteno

Koper, 5. februarja - Od trenutka dogovora med upravo Luke Koper in sindikatom žerjavistov kontejnerski terminal, na katerem so se v največji meri poznale posledice upočasnjenega dela žerjavistov, deluje nemoteno, so za STA pojasnili v Luki. Ob tem pričakujejo, da bodo do konca tedna vzpostavili normalne okvire na vseh segmentih pretovora kontejnerjev.