Uprava Luke Koper za reševanje odprtih vprašanj s sindikati za pogajalsko mizo

Koper, 31. januarja - Uprava Luke Koper si v pogovorih s predstavniki sindikata žerjavistov aktivno prizadeva poiskati rešitve za normalizacijo razmer v družbi. Zato je sogovornike pozvala, da je treba odprta vprašanja in nesoglasja preseliti za pogajalsko mizo in se izogniti dejanjem, ki bi družbi povzročile poslovno škodo, so zapisali v Luki.