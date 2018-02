Ob upočasnjenem delu v Luki prevoz tovora po železnici oviralo še vreme

Ljubljana, 3. februarja - Slovenske železnice so zaradi upočasnjenega dela v Luki Koper beležile nereden prevoz tovora, v petek pa je dodatne težave v tovornem prometu povzročilo še vreme. Potem ko sta uprava in sindikat ponoči dosegla dogovor, na železnicah pričakujejo, da se bodo razmere pri prevozu tovora normalizirale v tednu do 10 dneh.