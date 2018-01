Kljub ustavitvi postopka izredne odpovedi Jovičiću zaposleni še vedno kritični do vodstva Luke

Koper, 26. januarja - Uprava Luke Koper je danes sklenila ustaviti postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi Mladenu Jovičiću in namesto tega iti v sodno izpodbijanje zadnje delavčeve pogodbe. Kljub temu zaposleni ne umirjajo tonov. Žerjavisti so preklicali socialni mir, očitki letijo na upravo in prvega nadzornika Uroša Ilića. Za torek je napovedan protestni shod.