Pogajanja med upravo Luke Koper in žerjavisti še potekajo

Koper, 2. februarja - Pogajanja med upravo Luke Koper in sindikatom žerjavistov pomorskih dejavnosti, ki so se začela ob 14.30, še potekajo. Informacij, niti neuradnih, o tem, kaj je na mizi, za zdaj ni, zato pa trajanje pogajanj nakazuje, da bi danes vendarle utegnilo priti do dogovora med stranema.