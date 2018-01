Na protestu pred Luko Koper okoli tisoč ljudi

Koper, 30. januarja - Na protestu pred Luko Koper se je danes zbralo okoli tisoč ljudi, ki so podprli sindikalista Mladena Jovičića in samo delavsko gibanje v Luki. Shoda so se udeležili tudi luški delavci, večinoma pa je šlo za zunanje podpornike, med njimi mnoge iz vrst sindikatov. Zbrani so opozorili na pritiske na zaposlene in na nerešeno problematiko delavcev IPS.