Cerar in Brnabićeva za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja

Ljubljana, 1. februarja - Slovenija in Srbija kot državi in gospodarski partnerici že dosegata odlične gospodarske rezultate, ki pa jih je mogoče z nadaljnjo krepitvijo sodelovanja še izboljšati, sta se na srečanju slovenskih in srbskih podjetij v Ljubljani strinjala premierja obeh držav Miro Cerar in Ana Brnabić. Priložnost med drugim vidita v novih tehnologijah.