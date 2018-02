Srbskim delavcem v Sloveniji s podpisom sporazuma večja pravna varnost

Ljubljana, 1. februarja - Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je s srbskim kolegom Zoranom Đorđevićem danes podpisala sporazum, ki bo pripomogel k večji pravni varnosti srbskih delavcev migrantov. Med drugim so v sporazumu določeni pogoji zaposlovanja, postopki za izdajo dovoljenja za vstop na slovenski trg dela in dolžnosti delodajalcev do delavcev migrantov.