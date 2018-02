Ob obisku srbske vlade tudi srečanje gospodarstvenikov

Ljubljana, 1. februarja - Srbsko premierko Ano Brnabić, ki je danes na obisku v Sloveniji, poleg vladne spremlja tudi gospodarska delegacija. Podjetniki obeh držav so se srečali na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), kjer bodo na panelih in bilateralnih sestankih izmenjali mnenja in predloge. Nagovorila jih bosta tudi Brnabićeva in slovenski premier Miro Cerar.