Na Brdu pri Kranju srečanje slovenske in srbske vlade

Brdo pri Kranju, 1. februarja - Na Brdu pri Kranju se je z dvostranskimi srečanji premierjev Slovenije in Srbije, Mira Cerarja in Ane Brnabić, ter resornih ministrov začelo srečanje vlad. Nato so se sestali na skupni seji vlad, na kateri pregledujejo uresničevanje dogovorov in sporazuma o nasledstvu ter govorijo o odprtih vprašanjih in možnostih za poglobitev sodelovanja.