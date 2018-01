Krepko "pod gasom" vijugala po Celjskem

Laško/Mestinje, 31. januarja - Celjski policisti so v torek ustavili dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. V Šentjurju je po cestišču vijugal 45-letnik z več kot 2,6 promila alkohola v krvi. V Medlogu pa je 42-letnik z več kot 2,8 promila alkohola v krvi zašel na nasprotno smerno vozišče in trčil v osebno vozilo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.