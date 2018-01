Osumljenec se je pred aretacijo zaletel v vozilo kriminalistov

Ljubljana, 24. januarja - Kriminalisti so v kriminalistični preiskavi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami danes v Ljubljani prijeli dva moška. Pri ustavljanju njunega vozila v bližini krožišča Žale je voznik namerno trčil v vozilo kriminalistov, medtem ko je drugi skušal pobegniti. Kriminalisti so oba obvladali.