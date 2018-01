Novomeški kriminalisti razkrinkali kriminalno združbo preprodajalcev drog

Novo mesto, 30. januarja - Novomeški kriminalisti so pretekli teden končali večmesečno preiskavo organizirane kriminalne združbe, ki je kazniva dejanja s področja prepovedanih drog izvrševala predvsem na novomeškem in ljubljanskem območju. Zasegli so več drog in ovadili 13 osumljencev. Deset so jih pridržali, osem zaslišali in šest priprli.