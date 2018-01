V letošnji akciji manj kršitev uporabe telefonov med vožnjo

Ljubljana, 30. januarja - Policisti so v januarski nacionalni akciji nadzora uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ugotovili 3276 kršitev. Izdali so 2962 glob in izrekli 314 opozoril. V letošnji akciji je bilo ugotovljenih manj kršitev uporabe mobilnih telefonov med vožnjo, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.