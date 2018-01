UKC Ljubljana v notranji nadzor glede nabave opreme

Ljubljana, 31. januarja - V UKC Ljubljana so navedli, da revizijskega poročila računskega sodišča še niso podrobno preučili, saj so ga prejeli danes. Že sedaj pa lahko potrdijo, da so nekatere ugotovitve sodišča podobne ugotovitvam pregleda dokumentov in analiz, ki jih je v zadnjem mesecu opravilo novo vodstvo UKC. Prav tako bodo šli v notranji nadzor.