RTV Slovenija: UKC za milijone evrov naročil izpeljal mimo javnih razpisov

Ljubljana, 30. januarja - Računsko sodišče je v svoji reviziji poslovanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) v letih 2014 in 2015 ugotovilo, da je ta nezakonito kupil za 69 milijonov evrov medicinske opreme. Po grobih ocenah so tako mimo razpisov in konkurence na trgu kupili petino materiala, ugotavljajo državni revizorji.