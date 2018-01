Računsko sodišče ugotavlja številne kršitve UKC Ljubljana pri nabavi materiala

Ljubljana, 31. januarja - Računsko sodišče je v reviziji poslovanja UKC Ljubljana v letih 2014 in 2015 ugotovilo pomembne kršitve zakona o javnem naročanju. Med drugim je UKC nabavljal medicinsko opremo in material mimo javnega razpisa, izločal je popolne ponudbe in ni izločal nepopolnih ponudb, pri pridobivanju in upravljanju z medicinsko opremo pa je bil neučinkovit.