Vesel: Zaradi suma kaznivih dejanj revizijsko poročilo o poslovanju UKC Ljubljana posredovali policiji

Ljubljana, 31. januarja - Računsko sodišče je zaradi suma kaznivih dejanj in korupcije policiji posredovalo revizijsko poročilo o poslovanju UKC Ljubljana v letih 2014 in 2015, je za STA povedal predsednik sodišča Tomaž Vesel. Ob tem so naznanili osebe, za katere menijo, da so odgovorne. Gre za generalne direktorje UKC v tem obdobju in zaposlene v nabavi.