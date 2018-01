DZ sprejel dopolnitev zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Ljubljana, 25. januarja - DZ je s 45 glasovi za in nobenim proti sprejel dopolnitev zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki stranskim udeležencem onemogoča vstop v postopke odločanja o dostopu do podatkov, ki so po zakonu javni. Zakona niso podprli poslanci opozicije, ki so opozorili, da bi bil lahko ustavno sporen.