Na parlamentarni odbor prihaja novela zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Ljubljana, 11. januarja - Parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se bo danes lotil novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Predlog, ki so ga vložili koalicijski poslanci, je nastal na pobudo novinarskih organizacij, z njim pa želijo preprečiti zlorabo instituta stranske udeležbe v upravnem postopku.