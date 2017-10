Novinarske organizacije od MJU želijo časovnico za spremembo ureditve dostopa do informacij javnega značaja

Ljubljana, 16. oktobra - V novinarskih organizacijah so razočarani, da se ministrstvo za javno upravo (MJU) ni podrobneje opredelilo glede njihove pobude za reševanje problematike oviranja pravice dostopa do informacij javnega značaja. MJU prosijo za konkretnejšo opredelitev časovnega načrta za spremembo zakonodaje, na MJU pa so pojasnili, da časovnice še ni.