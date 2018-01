DZ danes o dopolnitvi zakona o dostopu do informacij javnega značaja in zakonu o evidentiranju nepremičnin

Ljubljana, 25. januarja - DZ bo danes odločal o dopolnitvi zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katero bi izključili možnost vstopa stranskih udeležencev v postopke, ko je predmet odločanja dostop do podatkov, ki so po zakonu javni. Odločal bo tudi o zakonu o evidentiranju nepremičnin, ki naj bi prinesel bolj kakovostne podatke v javnih evidencah.